Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

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Российские военные добровольно сдаются в плен

Военнослужащие 6 полка Сил специальных операций ВСУ показали видео, на котором демонстрируется работа операторов дронов. Также воинам удалось записать признание российских военных, которые пополнили обменный фонд.

Я лучше сяду, но сюда не вернусь, – говорит один из пленных, когда остальные жалуются на плохое обеспечение вражеских войск. ССО продолжает нести смерть врагам,

– говорится в сообщении.

О чем рассказали пленные оккупанты

По словам российских военных, их командование отправило в пехоту неподготовленных людей и отказывается эвакуировать раненых.

Один из пленных имеет должность оператора-наводчика танкового взвода. Но его вместе с другими россиянами отправили на штурмы в 22 мотострелковый полк. Он добавил, что с таким командованием, как у них, он лучше бы сел в тюрьму.

Другой россиянин признался, что имеет много долгов, поэтому решил пойти на войну. Но его так же обманули, отметив, что в армии он будет только выдавать форму и еду, а не идти в бой.

Также российские оккупанты рассказали, что раненые военные должны выходить с поля боя самостоятельно, потому что эвакуационные автомобили не приезжают.

Лучше в плену. Я выбрал вашу жизнь и свою жизнь. И я хочу, чтобы все вернулись с этой войны живыми, – говорят российские пленные.

Рейнджеры ССО взяли в плен российских оккупантов / Видео Сил специальных операций ВСУ

Напомним, российские военные также добровольно сдаются в плен ВСУ из-за проблем с логистикой. Россия не отправляет своим воинам воду и еду. Неоднократно случалось, что оккупанты совершали самоубийство, чтобы не попасть в плен, но и не воевать дальше.

Российские военные готовы бежать с поля боя даже почти без одежды и преодолевать несколько километров, чтобы сдаться в плен украинцам.