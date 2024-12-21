Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Оккупанты сдаются в плен

Подполковник рассказал, что в ответственности ОСУВ "Хортица" неоднократно были случаи самоубийства оккупантов. Захватчики совершали суицид, чтобы избежать плена.

Российская пропаганда активно работает над тем, чтобы как раз-таки убедить своих военных, что в украинском плену их якобы "ждут пытки и смерть". Кстати, такие фейки российским солдатам доносит и непосредственно командование.

Впрочем, среди оккупантов растет недовольство российским командованием, в частности, высшим политическим руководством. Бойцы возмущены плохим обеспечением.

У них сейчас отсутствует логистика. Началась зима, холодное время года, а у них отсутствует еда, теплые вещи и даже вода,

– отметил Назар Волошин.

Добавил, украинские защитники активно вычисляют логистические маршруты агрессора и уничтожают их. Есть случаи, когда из-за отсутствия обеспечения оккупанты сдаются в плен.

Где-то примерно с 18 – 20 ноября по сегодня сдалось в плен нашим защитникам около 150 оккупантов. Это показатель не одного дня. Это по несколько дней сдаются в плен несколькими группами,

– отметил представитель ОСГВ "Хортица".

Подполковник подытожил, во время активных штурмовых действий наши воины берут в плен на том или ином направлении определенное количество российских военнослужащих.