Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал эти истории.

Важно Россияне бросят все силы на захват Мариуполя, – Арестович о планах Путина до 9 мая

Что происходит в блокадном Мариуполе

Собрат, имея тяжелое ранение, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться на переднем крае.

Наши хирурги в бесчеловечных условиях проводят сверхсложные операции и ампутации.

Маленькая девочка бежит под "градами" и спасает жизнь людей.

19-летний парень скромно рассказывает, как ему удалось уничтожить 20 единиц вражеской техники.

Бывший офицер отдела кадров берет в руки гранатомет и бежит уничтожать вражеские танки.

Наши девочки делают суп из того, что есть. Однако ты не можешь его есть, потому что через несколько кварталов умирает от голода ребенок.

Раненый офицер со словами "Слава Украине" подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен.

Водитель с двумя канистрами бензина бежит под артиллерийским огнем, потому что ему нужно заправить эвакуационный автомобиль.

Пономарь отметил, что защитники Мариуполя делают невозможное, это следует понимать.

Вы тоже должны делать невозможное, особенно те, кто так же верен присяге. Отбросить скорбь, вернуть город, победить. Ради тех, кто отдал за эту победу жизнь. Мариуполь – Украина!

– добавил "Калина".

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