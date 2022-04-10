Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів ці історії.

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Що відбувається в блокадному Маріуполі

Побратим, маючи важке поранення, тікає з госпіталю, бо пообіцяв своїм друзям допомогти боротись на передньому краю.

Наші хірурги в нелюдських умовах проводять надскладні операції та ампутації.

Маленька дівчинка біжить під "градами" та рятує життя людей.

19-річний хлопець скромно розповідає про те, як йому вдалось знищити 20 одиниць ворожої техніки.

Колишній офіцер відділення кадрів бере в руки гранатомет та біжить знищувати ворожі танки.

Наші дівчатка роблять суп, з чого є. Однак ти не можеш його їсти, бо за кілька кварталів помирає від голоду дитина.

Поранений офіцер зі словами "Слава Україні" підриває себе на гранаті, щоб не здатись в полон.

Водій з двома каністрами бензину біжить під артилерійським вогнем, бо йому треба заправити евакуаційне авто.

Паламар наголосив, що захисники Маріуполя роблять неможливе, це слід розуміти.

Ви маєте теж робити неможливе, особливо ті, хто так само вірні присязі. Відкинути скорботу, повернути місто, перемогти. Заради тих, хто вже віддав за цю перемогу життя. Маріуполь - Україна!

– додав "Калина".

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