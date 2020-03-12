Раненые под Песками военные – в тяжелом состоянии, – медик

Во время атаки боевиков на украинские позиции под Песками 10 марта девять наших защитников получили ранения. Сейчас шестеро из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

Об этом рассказал главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в комментарии "Радио Свобода". Именно в этом госпитале сейчас находятся раненые военные.

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Все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения. Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких,

– рассказал врач.

По его словам, все раненые защитники требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

К слову: сегодня, 12 марта, волонтеры Днепра организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых военных. Ее сдают в областной станции переливания крови.

Отметим, ранее Рыженко рассказывал, что одному пострадавшему бойцу – 33-летнему старшине Дмитрию – осколок пробил глаз. Также у него диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра.

Что известно о бое под Песками: