Раненые под Песками военные – в тяжелом состоянии, – медик
Во время атаки боевиков на украинские позиции под Песками 10 марта девять наших защитников получили ранения. Сейчас шестеро из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.
Об этом рассказал главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в комментарии "Радио Свобода". Именно в этом госпитале сейчас находятся раненые военные.
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Все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения. Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких,
– рассказал врач.
По его словам, все раненые защитники требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.
К слову: сегодня, 12 марта, волонтеры Днепра организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых военных. Ее сдают в областной станции переливания крови.
Отметим, ранее Рыженко рассказывал, что одному пострадавшему бойцу – 33-летнему старшине Дмитрию – осколок пробил глаз. Также у него диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра.
Что известно о бое под Песками:
- 10 марта подконтрольные России боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и в Авдеевке.
- Противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь – чтобы не навредить гражданским.
- Вражеские войска подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66.
- К сожалению, в результате обстрела погибли 2 украинских военных – Андрей Ведешин и Виктор Солтис. Еще 11 бойцов получили ранения.
- Украинские защитники впоследствии дали адекватный ответ на обстрел оккупантов – уничтожили 3 и ранили еще 5 боевиков.