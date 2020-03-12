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      Раненые под Песками военные – в тяжелом состоянии, – медик

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      Во время атаки боевиков на украинские позиции под Песками 10 марта девять наших защитников получили ранения. Сейчас шестеро из них находятся в тяжелом состоянии в больнице Днепра.

      Об этом рассказал главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в комментарии "Радио Свобода". Именно в этом госпитале сейчас находятся раненые военные.

      Важно Боевиков, напавших на украинцев у Песков, нашли и уничтожили

      Все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения. Состояние трех оценивают как крайне тяжелое, двое из них – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких,
      – рассказал врач.

      По его словам, все раненые защитники требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

      К слову: сегодня, 12 марта, волонтеры Днепра организовали акцию по сдаче донорской крови для раненых военных. Ее сдают в областной станции переливания крови.

      Отметим, ранее Рыженко рассказывал, что одному пострадавшему бойцу – 33-летнему старшине Дмитрию – осколок пробил глаз. Также у него диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра.

      Что известно о бое под Песками:

      • 10 марта подконтрольные России боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и в Авдеевке.
      • Противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь – чтобы не навредить гражданским.
      • Вражеские войска подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66.
      • К сожалению, в результате обстрела погибли 2 украинских военных – Андрей Ведешин и Виктор Солтис. Еще 11 бойцов получили ранения.
      • Украинские защитники впоследствии дали адекватный ответ на обстрел оккупантов – уничтожили 3 и ранили еще 5 боевиков.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Лечение Новости Днепра Вооруженные силы Украины Постраждалі Война на Донбассе
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