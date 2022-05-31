По данным источников 24 канала в разведке, уже в ближайшее время раненых россиян, боевиков и мобилизованных просто нечем будет спасать. Подавляющее большинство потерь в сводных захватнических войсках – именно от потери крови.

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Кроме того, вскоре в больницах ОРДЛО и Крыма российским "трехсотым" даже не смогут поставить капельницу. Оказание же помощи для раненых вполне может выглядеть как прямое переливание крови с помощью уже бывших в использовании систем.

Заготовки крови не могут даже обследовать

Согласно "документам", которые прислали "министру здравоохранения" квазиреспублики Наталье Пащенко, из "Луганской республиканской станции переливания крови", медицинские учреждения очень долгое время не получали пополнений в банк крови.

Кроме того, из-за отсутствия поставок реактивов для обследований донорской крови, медики не могут гарантировать ее безопасность. То есть, фактически раненым россиянам, боевикам и мобилизованным могут заливать зараженную кровь.

Уже в ближайшее время подобная ситуация может привести к стремительному распространению ВИЧ/СПИДа, гепатитам и другим заболеваниям.

Также на оккупированных территориях испытывают критическую нехватку пакетов для хранения крови.

Поскольку же из-за огромного количества раненых военных потребности больниц просто невероятны, единственным реальным выходом из ситуации может быть прямое переливание для тех, чья жизнь важна для захватчиков. Однако есть и другая проблема – отсутствие цоликлонов для проверки группы крови и резус-фактора. Поэтому нельзя исключать и появление в российской медицине такой давно забытой цивилизацией проблемы, как конфликт групп крови.



В квазиреспубликах, России и Крыму царит жесткий медицинский кризис / Фото источников 24 канала

Могут принудительно отбирать кровь у гражданских и ввести дежурство доноров.

В связи с проблемой, возникшей исключительно из-за путинской войны, усиления санкций и отсутствия даже намека на любое импортозамещение, по данным разведки, на неподконтрольной территории Луганщины и Донбасса могут ввести практику принудительного отбора крови у гражданского населения. Впрочем, это возможно только до тех пор, пока в медицинских учреждениях не закончатся расходники для хранения биоматериала. После этого единственным возможным способом спасти кого-нибудь из раненых военных может быть постоянное наличие в больницах дежурных доноров.

Согласно оценкам местных медиков, суточные потребности прифронтовых больниц можно закрыть таким образом только если у медиков будет постоянный доступ к не менее, чем 2 тысячам человек-доноров. Конечно, обеспечить наличие в медучреждениях подобного количества людей, у которых можно быстро взять кровь, невозможно. Поэтому, скорее всего, в сводной армии будут заниматься настоящей сортировкой раненых, но не по принципу, у кого больше шансов выжить, а исключительно по важности человека для оккупационных войск.

Можно не сомневаться, что за жизни начальников штабов, руководителей армий и других высших чинов российские войска будут бороться до конца. В то время как мобилизованные, "кадровые" местные боевики и обычные "Ваньки" в лучшем случае получат чью-то зараженную кровь.