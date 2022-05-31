По данным источников 24 канала в разведке, уже в ближайшее время раненых россиян, боевиков и мобилизованных просто нечем будет спасать. Подавляющее большинство потерь в сводных захватнических войсках – именно от потери крови.
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Кроме того, вскоре в больницах ОРДЛО и Крыма российским "трехсотым" даже не смогут поставить капельницу. Оказание же помощи для раненых вполне может выглядеть как прямое переливание крови с помощью уже бывших в использовании систем.
Заготовки крови не могут даже обследовать
- Согласно "документам", которые прислали "министру здравоохранения" квазиреспублики Наталье Пащенко, из "Луганской республиканской станции переливания крови", медицинские учреждения очень долгое время не получали пополнений в банк крови.
- Кроме того, из-за отсутствия поставок реактивов для обследований донорской крови, медики не могут гарантировать ее безопасность. То есть, фактически раненым россиянам, боевикам и мобилизованным могут заливать зараженную кровь.
- Уже в ближайшее время подобная ситуация может привести к стремительному распространению ВИЧ/СПИДа, гепатитам и другим заболеваниям.
- Также на оккупированных территориях испытывают критическую нехватку пакетов для хранения крови.
Поскольку же из-за огромного количества раненых военных потребности больниц просто невероятны, единственным реальным выходом из ситуации может быть прямое переливание для тех, чья жизнь важна для захватчиков. Однако есть и другая проблема – отсутствие цоликлонов для проверки группы крови и резус-фактора. Поэтому нельзя исключать и появление в российской медицине такой давно забытой цивилизацией проблемы, как конфликт групп крови.
В квазиреспубликах, России и Крыму царит жесткий медицинский кризис / Фото источников 24 канала
Могут принудительно отбирать кровь у гражданских и ввести дежурство доноров.
В связи с проблемой, возникшей исключительно из-за путинской войны, усиления санкций и отсутствия даже намека на любое импортозамещение, по данным разведки, на неподконтрольной территории Луганщины и Донбасса могут ввести практику принудительного отбора крови у гражданского населения. Впрочем, это возможно только до тех пор, пока в медицинских учреждениях не закончатся расходники для хранения биоматериала. После этого единственным возможным способом спасти кого-нибудь из раненых военных может быть постоянное наличие в больницах дежурных доноров.
Согласно оценкам местных медиков, суточные потребности прифронтовых больниц можно закрыть таким образом только если у медиков будет постоянный доступ к не менее, чем 2 тысячам человек-доноров. Конечно, обеспечить наличие в медучреждениях подобного количества людей, у которых можно быстро взять кровь, невозможно. Поэтому, скорее всего, в сводной армии будут заниматься настоящей сортировкой раненых, но не по принципу, у кого больше шансов выжить, а исключительно по важности человека для оккупационных войск.
Можно не сомневаться, что за жизни начальников штабов, руководителей армий и других высших чинов российские войска будут бороться до конца. В то время как мобилизованные, "кадровые" местные боевики и обычные "Ваньки" в лучшем случае получат чью-то зараженную кровь.