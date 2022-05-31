За даними джерел 24 каналу в розвідці, вже найближчим часом поранених росіян, бойовиків та мобілізованих просто не буде чим рятувати. Адже більшість втрат у зведених загарбницьких військах – саме від втрати крові.

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Крім того, вже незабаром у лікарнях ОРДЛО та Криму російським "трьохсотим" навіть не зможуть поставити крапельницю. Надання ж допомоги для поранених цілком може виглядати як пряме переливання крові за допомогою систем, що вже були у використанні.

Заготовки крові не можуть навіть обстежити

Згідно з "документами", які надіслали "міністерці охорони здоров'я" квазіреспубліці Наталії Пащенко з "Луганської республіканської станції переливання крові", медичні заклади дуже довгий час не отримували поповнень у банк крові.

Крім того, через відсутність постачання реактивів для обстежень донорської крові, медики не можуть гарантувати її безпечність. Тобто фактично пораненим росіянам, бойовикам та мобілізованим можуть заливати заражену кров.

Вже найближчим часом подібна ситуація може призвести до стрімкого розповсюдження ВІЛ/СНІДу, гепатитів та інших захворювань.

Також на окупованих територіях відчувають критичну нестачу пакетів для зберігання крові.

Оскільки ж через величезну кількість поранених військових потреби лікарень є просто неймовірними, єдиним реальним виходом із ситуації може бути пряме переливання для тих, чиє життя є важливим для загарбників. Однак існує й інша проблема – відсутність цоліклонів для перевірки групи крові та резус-фактору. Тому не можна виключати й появу у російській медицині такої давно забутої цивілізацією проблеми, як конфлікт груп крові.



У квазіреспубліках, Росії та Криму панує жорстка медична криза / Фото джерел 24 каналу

Можуть примусово відбирати кров у цивільних та запровадити чергування донорів

У зв'язку з проблемою, яка виникла виключно через путінську війну, посилення санкцій та відсутність навіть натяку на будь-яке імпортозаміщення, за даними розвідки, на непідконтрольній території Луганщини та Донеччини можуть запровадити практику примусового відбору крові у цивільного населення. Втім, це можливе виключно до того моменту, доки у медичних установах не закінчаться розхідники для збереження біоматеріалу. Після цього єдиним способом врятувати когось з поранених військових може бути постійна наявність у лікарнях чергових донорів.

Згідно з оцінками місцевих медиків, добові потреби прифронтових лікарень можна закрити в такий спосіб, лише якщо у медиків буде постійний доступ щонайменше до 2 тисяч осіб-донорів. Звісно, забезпечити наявність у медзакладах подібної кількості людей, у яких можна швидко забрати кров, неможливо. Тому, імовірніше, у зведеній армії будуть займатися справжнім сортуванням поранених, але не за принципом, у кого є більше шансів вижити, а виключно за важливістю людини для окупаційних військ.

Можна не сумніватися, що за життя начальників штабів, керівників армій та інших вищих чинів російського війська боротимуться до кінця. Тоді як мобілізовані, "кадрові" місцеві бойовики та звичайні "ваньки" у найкращому випадку отримають чиюсь заражену кров.