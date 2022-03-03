"Раненых оставляют, а в "санитарках" возят снаряды": украинцы показали брошенное авто оккупантов

Украинские защитники 3 марта показали технику, которую оставили разбитые враги. Оказалось, что в якобы "санитарных" автомобилях оккупантов вместо медпункта были только снаряды.

Служащий на видео заметил, что своих раненых россияне бросают на поле боя. Теперь уже понятно, почему – просто нечем лечить.

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Видео начинается с того, что мужчина показывает повязки с надписями "дежурный врач". Следует заметить, что на автомобиле позади действительно видно красный крест на белом фоне. Также там есть два одинаковых символа техники российской орды – Z.

Впоследствии мужчина подходит к задней двери автомобиля врачей. Следует заметить, что это именно тот транспорт, который никогда не обстреливают во время войн. Оккупанты этим воспользовались, поэтому забили весь багажник фугасными снарядами.

Там могли быть медикаменты, которые бы спасли кому-то жизнь. Однако своих раненых россияне оставляют на наших полях. Все только для того, чтобы обстрелять больше городов Украины.

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