Фото обнародовал фотограф Виталий Юрасов. Они были сделаны в Бахмуте.

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Героическая улыбка

Юрасов сообщил, что у защитника – 3 шаровых ранения. Однако он все равно не теряет оптимизма.

За нас с вами сражаются настоящие рексы. Каждый день и ежеминутно. Дерутся за свою и нашу с вами свободу, за право называться украинцами,

– подчеркнул фотограф.

Поэтому он попросил не забывать о войне, чтить павших воинов и помогать живым. Кстати, Юрасов сообщил, что инстаграм "снес" истории с этими фотографиями. Причина – непонятная.

Военный улыбается, несмотря на ранения / Фото с инстаграммы Виталия Юрасова:

Шар вместо зубов

Недавно был еще один случай, доказывающий мужество украинских защитников. У одного из воинов вместо двух зубов в челюсти обнаружили шар. Врачи шутят, что это некий имплант.

Однако удивляет и реакция воина. Он заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее.