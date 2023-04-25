Фото оприлюднив фотограф Віталій Юрасов. Вони були зроблені у Бахмуті.

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Героїчна посмішка

Юрасов повідомив, що в захисника – 3 кульових поранення. Однак він все одно не втрачає оптимізму.

За нас із вами б'ються справжні рекси. Щодня та щохвилини. Б'ються за свою та нашу із вами свободу, за право називатися українцями,

– наголосив фотограф.

Тому він попросив не забувати про війну, віддавати шану полеглим воїнам та допомагати живим. До речі, Юрасов повідомив, що інстаграм "зніс" історії з цими світлинами. Причина – незрозуміла.

Військовий посміхається, попри поранення / Фото з інстаграму Віталія Юрасова:

Куля замість зубів

Нещодавно був ще один випадок, який доводить мужність українських захисників. В одного з воїнів, замість двох зубів, в щелепі виявили кулю. Лікарі жартують, що це такий собі імплант.

Однак дивує і реакція воїна. Він заявив, що щось ударило в щоку та попросив лікарів відпустити його якнайшвидше.