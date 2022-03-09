Об этом в телеграме сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Соответствующее сообщение появилось на его канале утром 9 марта.

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Российская колонна – небольшая

По словам Кима, по состоянию на 7:58 россияне выехали через мост в направлении Олешек. Туда направляются: 3 КУНГа, 4 автомобиля "Тент" (один с какой-то антенной в сложенном состоянии), 4 машины загрузки, 1 кран и 2 боевые машины десанта. "А раньше сотнями ходили", – заметил глава ОВА.

Какова ситуация в Николаеве

Накануне мэр Александр Сенкевич сообщил, что возле Николаева продолжают накапливаться российские войска. Впрочем, враг не может подойти близко к городу, потому что по нему работает украинская артиллерия.

Оккупанты уже долго пытаются прорваться в Николаев, но безуспешно. Им приходится целыми группами сдаваться в плен, чтобы выжить.

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