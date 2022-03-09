Про це у телеграмі повідомив Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА. Відповідний допис з'явився на його каналі зранку 9 березня.

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За словами Кіма, станом на 7:58 росіяни виїхали через міст у напрямку Олешок. Туди прямують: 3 КУНГи, 4 автомобіля "Тент"(один із якоюсь антеною у складеному стані), 4 машини завантаження, 1 кран та 2 бойові машини десанту. "А раніше сотнями ходили", – зауважив глава ОВА.

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