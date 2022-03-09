Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу за 9 березня.

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Водночас серед особового складу ворожих військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

Нагадаємо, 5 березня ворожі танки зайшли в Кульбакінський аеропорт. Однак вже 7 березня ЗСУ пішли в наступ та відбили летовище, зараз він під контролем українців.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що спроби росіян одночасно взяти Харків, Київ, Миколаїв та Маріуполь – це безумство. За його словами, у них просто бракує сил, аби брати такі великі міста.

Генштаб закликав українців довіряти лише перевіреним джерелам, не піддаватись паніці та продовжувати тотальний спротив.

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