Об этом говорится в утренней сводке Генштаба за 9 марта.

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В то же время среди личного состава вражеских войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Напомним, 5 марта вражеские танки зашли в Кульбакинский аэропорт. Однако уже 7 марта ВСУ пошли в наступление и отбили аэродром, сейчас он под контролем украинцев.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что попытки россиян одновременно взять Харьков, Киев, Николаев и Мариуполь – это безумие. По его словам, у них просто не хватает сил, чтобы брать такие крупные города.

Генштаб призвал украинцев доверять только проверенным источникам, не поддаваться панике и продолжать тотальное сопротивление.

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