Про актуальну ситуацію розповів міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, захисники міста вмотивовані й готові зустрічати ворога.

Читайте також Миколаєве, ми з тобою, – херсонці вийшли на вулиці, щоб підтримати сусідню область

Про те, що окупанти хочуть оточити Миколаїв, раніше говорив й очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він пояснив, що ворог прагне закріпитися на околицях міста.

Яка ситуація з електрикою у Миколаєві

Мер уточнив, що у мікрорайоні Кульбакине виникли проблеми з електрикою. Ремонтні роботи там мають поновити вже зранку 9 березня. Крім цього, спеціалісти Обленерго працюватимуть у Калинівці. Станом на зараз вже вдалося відновити електропостачання у деяких районах міста, на черзі – мікрорайон Матвіївка.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!