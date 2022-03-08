Відповідні кадри ввечері 8 березня показав у своєму телеграм-каналі Віталій Кім. Він є очільником Миколаївської обласної військової адміністрації.

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Херсонці звернулися до мешканців Миколаєва

"Герої", – ось так коротко та влучно Кім описав це відео. На цих кадрах видно, як місцеві мешканці зібралися на головній площі міста з синьо-жовтими прапорами. "Миколаєве, Херсон з тобою", – вигукують люди. Раніше посадовець висловив захоплення українцями у сусідній Херсонській області.

Напередодні очільник Миколаївської ОВА повідмив, що упродовж останніх днів ворог активізував наступ на Миколаїв. За словами посадовця, окупанти збирають сили й підступають до міста.

Як херсонці підтримують сусідній Миколаїв: дивіться відео

Яка ситуація у Херсоні

У Херсоні та області щодня організовують мітинги проти загарбників. Під час одного з таких російські військові навіть стріляли у повітря, але це не злякало протестувальників. Місцеві нагадують ворогу, що вони – на своїй землі, в Україні, й по-іншому бути не може. Попри численні фейки, які намагаються поширювати окупанти, люди все одно відважно чинять опір.

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