Рано или поздно дойдет и до Путина, – политолог предположил, когда лидер России сядет за решетку

Рано или поздно Россия должна понести ответственность за ужасные преступления, которые она совершает на территории Украины.

В частности, очередь дойдет и до главного организатора этих зверств – Владимира Путина. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.

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Он считает, что решающей площадкой должен стать Международный уголовный суд.

Международный уголовный суд – это международный трибунал, созданный в 1998 году для расследования и преследования лиц, обвиненных в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это первый трибунал, действующий на постоянной основе.

Несмотря на то, что Россия не подписала Римский устав, однако, как показывает опыт, например, Югославии, это не помешает расследовать преступления против человечности.

Главное, чтобы потом была возможность привлечь и Путина и других военных преступников к ответственности,

– считает Фесенко.

И добавил, что процесс уже начался. Уже дальше будет стоять вопрос, когда и в какой форме всех военных преступников будут привлекать к ответственности.

"Рано или поздно дойдет и до главных исполнителей, развязавших эту войну – Путина и других представителей России", – подчеркнул политолог.

Позиция Германии изменилась

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер даже заявил, что необходимо привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним. В частности, Путин и глава российского МИД Сергей Лавров должны ответить перед Международным уголовным судом в Гааге.

Хотя Штайнмайер был одним из сторонников диалога с Россией, но именно война и преступления РФ повлияли на его мнение и позицию, сказал политолог.

"И это же будет происходить со многими западными политиками. И все эти преступления надо документировать и начинать все эти процедуры", – подчеркнул Фесенко.