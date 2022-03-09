Рано или поздно народ возьмется за оружие, – плененный российский разведчик пригрозил Путину

Российские военные, взятые в плен Вооруженными силами Украины, пообщались с украинскими журналистами.

Пленный военный обратился к верховному главнокомандующему во время ответа на один из вопросов.

Важно Армия создана для защиты своего народа, а не нападения на другой – российские пленные

Он отметил, что долго ему (Путину – 24 канал) это все умалчивать и прятать не получится.

"Таких, как нас, очень много. Рано или поздно они вернутся домой. И рано или поздно у народа лопнет терпение. Тогда народ возьмется за оружие, чтобы свергнуть такое правление, которое своих ребят обманным путем бросает, как "пушечное мясо", - отметил Черник Максим Витальевич.

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