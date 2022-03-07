"Раньше мы этим собак голодных кормили": "простые россияне" в шоке от цен в магазинах

Санкции партнеров Украины начинают наносить экономике агрессора невероятные удары. Последствия военного вторжения на территорию Украины начали ощущать все россияне.

Решение Путина начать войну в Украине будет стоить очень дорого. Об айфонах и дорогой одежде речь уже не идет: совсем скоро для них станет большой проблемой обеспечить себя простейшими продуктами.

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Рост цен в магазинах страны-оккупанта

После введения новых санкций экономику оккупантов не спасет даже чудо. Их фондовый рынок уничтожен, все известные бренды покинули страну, валюта обесценивается так же стремительно, как и российские обещания мира, а цены в магазинах быстро набирают обороты.

Только за несколько дней цены на продукты в России взлетели почти вдвое. Кроме того, на продажу некоторых групп товаров в одни руки начали действовать ограничения. Что ж, россияне радостно поддерживали Путина в стремлении "вернуться в СССР". Что ж, путешествие в изоляцию от мира и дефицита товаров много времени не займет.

Особенно веселым выглядит комментарий автора видео о подорожании "доширака":

"Раньше этим собак голодных кормили, а теперь он стоит 50 рублей".

Рост цен в российских магазинах: видео

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