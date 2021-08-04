Бою – собаке, которая покусала женщину – 3 года. По словам волонтеров, он "абсолютно адекватный пес".

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Скорая ехала очень долго

Очевидцы якобы рассказали, что у женщины были тромбы в венах. Она, мол, принимала специальные лекарства.

Скорую ждали долго, больше 20 минут. После приезда медики особо не спешили отвезти женщину в больницу, может тромб у человека оторвался,

– рассказали волонтеры.

Они также рассказали, что пострадавшая женщина якобы не любила бродячих собак. Якобы, породистый пес погибшей часто лаял на стаю собак, а те отвечали. Из-за этого женщина бросала камни в стаю.

Что известно о нападении на женщину