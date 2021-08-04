Бою – собаці, яка покусала жінку – 3 роки. За словами волонтерів, він "абсолютно адекватний пес".
До теми Перегриз артерію: у Запоріжжі собака до смерті покусав жінку
Швидка їхала дуже довго
Очевидці нібито розповіли, що в жінки були тромби у венах. Вона, мовляв, приймала спеціальні ліки.
Швидку чекали довго, понад 20 хвилин. Після приїзду медики особливо не поспішали відвести жінку в лікарню, може тромб у людини відірвався,
– розповіли волонтери.
Вони також розповіли, що постраждала жінка нібито не любила бродячих собак. Буцімто, породистий пес загиблої часто гавкав на зграю псів, а ті відповідали. Через це жінка кидала камінням у зграю.
Що відомо про напад на жінку
- Трагедія трапилася на вулиці Куликовській 2 серпня, неподалік будинку 57-річної жертви.
- У поліції розповіли, що собака вкусила жінку за ліву ногу та перегризла їй судину.
- Медики намагалися реанімувати постраждалу, але не вдалося.
- Інформацію про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення.