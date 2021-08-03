Постраждалу намагалися реанімувати

Бродячий пес напав на 57-річну жінку біля її дому. Про це журналістам 24 каналу розповіли у поліції Запорізької області.

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Собака покусала жінку за ліву ногу та перекусила їй артеріальну вену. Інформацію про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення,

– заявили поліцейські.

Повідомлення про смерть місцевої мешканки надійшло правоохоронцям від медиків. Лікарі намагалися реанімувати постраждалу, однак не вдалося.

Наразі поліцейські проводять перевірку.

На Прикарпатті чоловіка покусала лисиця

У селі Більшівці Івано-Франківської області виявили сказ. Інфікована лисиця напала на чоловіка на його ж подвір'ї.

Аби не дозволити хворобі поширитися, населений пункт закрили на карантин.

Спеціалісти служби ветеринарної медицини оглядають тварин на у кожному подвір'ї. Крім того, розпочали вакцинацію.

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