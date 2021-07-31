Усе його тіло було покусано. Найбільше постраждала голова. На щастя, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
До теми В екопарку під Полтавою на чоловіка напала пантера і вкусила за голову
Докладніше про операцію
Постраждалий від нападу пантери чоловік перебуває у Полтавській обласній лікарні. Його уже перевели з реанімації в травматологію. Він перебуває у свідомості.
Як розповів лікар Володимир Пінчук, пацієнта до них доправили у важкому стані.
Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції було реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови,
– зауважив медик.
Поліція почала розслідувати інцидент
За фактом нападу тварини на людину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.
Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства". Вона передбачає штраф розміром 1 700 – 3 400 гривень або обмеження волі до 2 років.
Також слідчі з'ясували, що під час нападу хижака чоловік був у вольєрі. У межах кримінального провадження поліцейським належить з'ясувати, як та на якій підставі він туди потрапив.
Водночас речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів, що постраждалий є начебто товаришем директора зоопарку. Вони за освітою – ветеринари, тому іноді консультуються.
Тим часом, у приватному зоопарку відмовляються коментувати інцидент. Також невідомо, де зараз перебуває пантера. Найімовірніше, її ізолювали.
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Напад пантери на чоловіка
- Інцидент трапився 29 липня в екопарку села Ковалівка , що на Полтавщині.
- Тварина напала ззаду, покусала 33-річного чоловіка та схопила його за голову.
- Відвідувачка екопарку розповіла, що спершу почула жахливий крик. Коли ж обернулась, то побачила пантеру, яка сиділа на голові в чоловіка, що розвозив корм візком.
- Жінка додала, що тварина тривалий час не відпускала голову жертви. Згодом людину все ж вдалося відбити.
- За словами очевидиці, після нападу ветеринар був при свідомості, сидів під стіною сараю, чекаючи приїзду медиків. Водночас говорив, що перед очима йому сіріє.