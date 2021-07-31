Усе його тіло було покусано. Найбільше постраждала голова. На щастя, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

До теми В екопарку під Полтавою на чоловіка напала пантера і вкусила за голову

Докладніше про операцію

Постраждалий від нападу пантери чоловік перебуває у Полтавській обласній лікарні. Його уже перевели з реанімації в травматологію. Він перебуває у свідомості.

Як розповів лікар Володимир Пінчук, пацієнта до них доправили у важкому стані.

Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції було реімплантовано знятий скальп з волосяної частини голови,

– зауважив медик.

Поліція почала розслідувати інцидент

За фактом нападу тварини на людину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства". Вона передбачає штраф розміром 1 700 – 3 400 гривень або обмеження волі до 2 років.

Також слідчі з'ясували, що під час нападу хижака чоловік був у вольєрі. У межах кримінального провадження поліцейським належить з'ясувати, як та на якій підставі він туди потрапив.

Водночас речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв розповів, що постраждалий є начебто товаришем директора зоопарку. Вони за освітою – ветеринари, тому іноді консультуються.

Тим часом, у приватному зоопарку відмовляються коментувати інцидент. Також невідомо, де зараз перебуває пантера. Найімовірніше, її ізолювали.

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Напад пантери на чоловіка