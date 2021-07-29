Потерпілого у стані середньої тяжкості госпіталізували, а у лікарні йому провели операцію. Інцидент, який стався близько 12 години 29 липня, підтвердили у поліції.

Читайте також Акула вистрибнула з води й відкусила п'ятку відпочивальнику, що катався на параплані: відео 18+

"Почула жахливий крик"

Відвідувачка екопарку розповіла, що спершу почула жахливий крик, а коли обернулась, то побачила пантеру, яка сиділа на голові в чоловіка, що розвозив корм візком.

Всі працівники схопили палиці та хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову жертви. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку,

– сказав вона.

За словами очевидиці, після нападу ветеринар був при свідомості, він сидів під стіною сараю, чекаючи приїзду медиків, і говорив, що перед очима йому сіріє.