Заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что делать при таких обстоятельствах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.

Смотрите также ВВК для ограниченно годных, контракты для 18-летних, призыв 50+: какой будет мобилизация в марте

Что делать, если не утвердили рапорт о возвращении из СЗЧ

Черногоренко говорит, если Главное управление Военной службы правопорядка ВСУ не согласовывает рапорт, в оповещении в приложении "Армия+" всегда указывают причину.

Если военный получает отказ, это может случиться, например, потому, что он не успел прибыть в отделение Военной службы правопорядка в течение 24 часов подачи рапорта или указал неточные данные. Однако, получив отказ, можно подать рапорт снова.

Если действовать по четкой процедуре, которая предоставлена в приложении, рапорт согласуют без каких-либо вопросов. Это происходит в удобный сервисный способ,

– говорит Черногоренко.

Она также отмечает, что сейчас военные активно возвращаются с СЗЧ и добавляет, что благодаря цифровым инструментам удается быстрее отрабатывать заявки на их возвращение в армию.