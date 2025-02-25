Заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що робити за таких обставин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар в ефірі телемарафону.

Дивіться також ВЛК для обмежено придатних, контракти для 18-річних, призов 50+: якою буде мобілізація в березні

Що робити, якщо не затвердили рапорт про повернення з СЗЧ

Черногоренко каже, якщо Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ не погоджує рапорт, у сповіщенні в застосунку "Армія+"завжди вказують причину.

Якщо військовий отримує відмову, це може трапитися, наприклад, тому, що він не встиг прибути до відділення Військової служби правопорядку протягом 24 годин подачі рапорту або вказав неточні дані. Однак, отримавши відмову, можна подати рапорт знову.

Якщо діяти за чіткою процедурою, яка надана в застосунку, рапорт погодять без будь-яких питань. Це відбувається в зручний сервісний спосіб,

– каже Черногоренко.

Вона також зазначає, що наразі військові активно повертаються з СЗЧ та додає, що завдяки цифровим інструментам вдається швидше відпрацьовувати заявки на їх повернення до війська.