Новая жизнь старому авто: в Кропивницком показали раритетную коллекцию – фото, видео

В Кропивницком группа автолюбителей коллекционирует раритетные марки автомобилей. Клуб основали еще в 1980-х годах. Среди автомобилей есть советские "Москвичи", итальянские Fiat и немецкие Opel.

Винтажные автомобили находят через объявления или на автобазарах. Нередко пригоняют из других городов или стран.

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Их капитально ремонтируют, а тогда уже показывают, в том числе и на международных автомобильных выставках.

Винтажная "Волга"

Один из автомобилей – советская "Волга", которой скоро исполнится 60 лет. Однако выглядит машина, как новая.

Владелец автомобиля – Сергей Таранник, он получил автомобиль в подарок от товарища. Таранник отдал на ремонт немало денег:

покрасил ржавый кузов;

сменил обивку в салоне;

дольше всего ремонтировал двигатель.



Винтажная "Волга" Сергея Таранника / Скриншот из видео

Теперь на "Волге" Таранник без проблем путешествует за границу. Мужчина на этом автомобиле ехал в Румынию, Болгарию, Турцию.

Взгляды, если честно, иногда даже надоедают. Каждая машина либо моргает светом, либо сигналит. Снимают, фотографируются,

– рассказал Сергей Таранник.

Венгерские коллекционеры предлагали выкупить винтажную "Волгу", но Сергей отказался, ведь считает автомобиль членом семьи.

Раритетный Fiat

Николай Урсуленко – владелец раритетного Fiat. Кроме него в своем гараже мужчина держит примерно 10 классических марок машин. Simca-Fiat – одна из самых редких моделей. Французы выпускали авто лимитированной серией еще в конце 1930 годов. Всего в мире существует лишь 300 таких машин, а ездили на них в основном состоятельные леди.



Николай Урсуленко и его Simca-Fiat / Скриншот из видео

Спортивный "Запорожец"

Через пол года "Запорожец", который также показали среди раритетных автомобилей, будет участвовать в ралли Монте-Карло. Возглавлять украинский экипаж будет опытный автогонщик Роман Щипков.



"Запорожец", который будет участвовать в спортивных соревнованиях / Скриншот из видео

По требованию организаторов, заводскую комплектацию "Запорожца" почти не меняли, а лишь оборудовали машину дополнительными фарами и поставили гидравлические кресла.

Это жесткие гонки по горам с кучей штрафных баллов. Каждому автомобилю выдается легенда, GPS-датчик и время для этого класса,

– пояснил Щипков.

Сейчас резиденты Клуба любителей ретроавтомобилей зарегистрировали примерно 50 раритетных легковушек, которые выпускали 50 и более лет назад. Несмотря на почтенный возраст, автомобили до сих пор на ходу и верно служат своим владельцам. Коллекционеры за популярностью не гонятся, а лишь хотят продемонстрировать разнообразие мирового автопрома.