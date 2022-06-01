Санкции против рашистов

Именно поэтому Верховная Рада приняла постановление о наложении санкций на церковных рашистов.

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Под Закон "О санкциях" попал путинский поп Гундяев (известный как патриарх Кирилл), митрополит Илларион, протоиерей Балашов и митрополит Псковский и Пороховский Тихон и другие. Иными словами, чистейшие ФСБшники, идеологи российской церковной интервенции в Украине.

Имею честь быть соавтором.

Главный вопрос: что дальше?

ВРУ выступила в роли инициатора с предложениями в СНБО. Дальше дело за Советом безопасности, который должен рассмотреть постановление и принять решение.

В случае одобрения санкции вводятся в действие указом Президента Украины. Такое решение вступает в силу с момента издания указа Президента Украины и является обязательным для исполнения.

Согласно санкционному пакету, указанные московские попы не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Украины, а все их активы будут заблокированы.

Возможно, первый случай, когда у нас есть шансы отправить средства рашистской церкви на уничтожение самих рашистов. И сделаем для этого все.