Санкції проти рашистів

Саме тому, Верховна Рада прийняла постанову щодо накладання санкцій на церковних рашистів.

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Під Закон "Про санкції" потрапив путінський піп Гундяєв (відомий як патріарх Кіріл), митрополит Іларіон, протоієрей Балашов та митрополит Псковський і Пороховський Тихон та інші. Іншими словами — чистісінькі ФСБшники, ідеологи російської церковної інтервенції в Україну.

Маю честь бути співавтором.

Головне питання: що далі?

ВРУ виступила в ролі ініціатора з пропозиціями до РНБО. Далі — справа за Радою безпеки, яка має розглянути постанову і прийняти рішення.

У разі схвалення — санкції вводяться в дію указом Президента України. Таке рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

Згідно з санкційним пакетом, вказані московські попи не матимуть права вести будь-яку діяльність на території України, а всі їхні активи будуть заблоковані.

Можливо, перший випадок, коли ми маємо шанси відправити кошти рашистської церкви на знищення самих рашистів. І зробимо для цього все.