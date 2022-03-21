Украинская генпрокурор подчеркнула, что максимально старается говорить на всех возможных мировых платформах. У нее часто спрашивают – что действительно происходит?

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Наша задача – показать, что мы страна, живущая по законам

Я как человек, который международное право выучил от буквы до буквы, я понимаю, что для нас будет это через несколько лет. Сейчас наша задача показать, что мы страна, живущая согласно законам,

– объяснила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что даже с военнопленными Украина обращается согласно правилам и обычаям войны. За военнопленных отвечает Военная служба правопорядка. Для пленных определили 60 участков, где их могут содержать.

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