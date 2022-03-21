Українська генпрокурорка наголосила, що максимально старається говорити на всіх можливих світових платформах. У неї часто питають – що насправді відбувається?

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Наше завдання – показати, що ми країна, яка живе за законами

Я, як людина, яка міжнародне право вивчила від букви до букви, я розумію, що для нас буде за це через кілька років. Зараз наше завдання показати, що ми країна, яка живе згідно з законами,

– пояснила Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що навіть з військовополоненими Україна поводиться згідно з правилами та звичаями війни. За військовополонених відповідає Військова служба правопорядку. Для полонених наразі визначили 60 дільниць, де їх можуть утримувати.

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