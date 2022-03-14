На такие противозаконные действия обратила внимание уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале.

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13 марта с утра в Запорожской области в городе Днепрорудном похитили мэра Евгения Матвеева. В Мелитополе похитили мэра Ивана Федорова, а также общественную активистку Ольгу Гайсумову.

В Донецкой области в оккупированном Бердянске в доме священника Олега Николаева вооруженные автоматами военные РФ провели обыск. Его арестовали и вывезли в неизвестном направлении.

В городе Мелитополь российские боевики силой отбирали украинские флаги у мирных митингующих, часть людей увезли в неизвестном направлении.

В частности, в Киевской области ежедневно фиксируются случаи похищения гражданских лиц.

Людмила Денисова отмечает, что захват гражданских заложников является прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Обращаюсь к международному сообществу учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определенных границах санкционного давления на РФ,

– написала Денисова.

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