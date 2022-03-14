На такі протизаконні дії звернула увагу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.
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13 березня зранку у Запорізькій області в місті Дніпрорудному викрали мера Євгена Матвєєва. У Мелітополі викрали мера Івана Федорова, а також громадську активістку Ольгу Гайсумову.
На Донеччині в окупованому Бердянську у помешканні священника Олега Ніколаєва озброєні автоматами військові РФ провели обшук. Його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.
В місті Мелітополь російські бойовики силою відбирали українські прапори у мирних мітингувальників, частину людей відвезли у невідомому напрямку.
Зокрема, на Київщині щодня фіксуються випадки викрадення цивільних осіб.
Людмила Денісова зазначає, що захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначенні меж санкційного тиску на РФ,
– написала Денісова.
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