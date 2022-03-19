Рашисты в действии: на стеле русского Кисловодска заменили русскую букву "В" на латинскую "V"

В Кисловодске решили сделать обновление в надписи города при въезде на его территорию.

Известно, что на въездной стеле русского Кисловодска заменили русскую букву "В" на латинскую "V".

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Тамошний мэр сказал, что она там останется до завершения "спецоперации".

Смотрите фотографии до и после:

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