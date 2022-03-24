Рашисты потеряли "Орск": как ВСУ разрушают военную логистику оккупантов

Накануне в телевизионных сюжетах на каналах российских пропагандистов сообщалось, что в порт оккупированного города Бердянск вошел большой десантный корабль "Орск" с грузом бронетранспортеров на борту.

В порту Бердянска бурлит работа. Корабли Черноморского флота открыли навигацию в Азовском море. Теперь доставка грузов и военной техники российской группировке в этом направлении будет занимать гораздо меньше времени. Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" – первый боевой корабль России, зашедший в порт Бердянска, и зашел он сюда не просто так, а по прямому назначению – доставил технику.

– сообщалось в сюжете российского канала.

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Пропагандисты сыграли на пользу Украины

По информации российских пропагандистов, их разгружали с помощью портовых кранов. Примечательно, что для разгрузки бронетехники оккупантов пришлось привлекать завезенный персонал.

Выгруженная российская военная техника должна была быть привлечена для наступления на позиции ВСУ. Следует заметить, что БДК типа "Орск" могут взять на борт до 20 танков или до 40 бронетранспортеров.

Примечательно, что уничтоженный в порту Бердянска большой десантный корабль "Орск" мог участвовать в аннексии Крыма в 2014 году. В частности, командир корабля Сергей Скворцов был награжден медалью "за возвращение Крыма".

Страна-оккупант использует инфраструктуру порта Бердянск, как логистическую базу для собственных кораблей. В том числе и тех, которые обстреливали Мариуполь.

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Вражеские корабли в Бердянске

15 марта в порт вошли два сторожевых корабля России с затертыми опознавательными знаками. Они стоят на пятом причале.

"Орск" уничтожен

Бердянский порт – единственный в Запорожской области и один из двух азовских портов Украины (вместе с Мариупольским). В распоряжении Бердянского порта находится рабочая территория площадью около 275 тысяч квадратных метров, 9 торговых причалов и один причал для рыболовных судов. Порт способен принимать суда с осадкой до 8 метров и протяженностью до 205 метров.

Напомним, как сообщалось ранее, в оккупированном российскими захватчиками порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль "Орск" ЧФ РФ.

Жители оккупированного Бердянска сообщают о двух мощных взрывах в порту, прогремевших в 6:40. Кроме того, по информации с места событий, повреждены еще два корабля оккупантов, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага.

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