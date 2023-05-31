Об этом рассказал законный владелец корпорации Максим Микитась. Он отметил, что теперь Федотенкову предстоит международный розыск.

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Никита обратился к инвесторам "Укрбуда"

Великолепная новость инвесторам "Укрбуда"! По информации из официальных источников – 26.05.2023 года Генеральной прокуратурой Украины при процессуальном руководстве Государственного бюро расследований Украины подписано подозрение Федотенкову Дмитрию Валерьевичу (одному из организаторов рейдерства "Укрбуда" и похищение средств инвесторов "Укрбуда") по ч.3 ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом). Теперь Федотенкова Д.В. ждет международный розыск и "триумфальное" возвращение домой,

– написал он.

По словам Микитася, накануне войны Федотенков, "предупрежденный своими кураторами из России", уехал в Вену. Впоследствии летом 2022 года Национальная полиция Украины провела обыски у него и связанных с ним структур, в результате которых обнаружены отчеты по финансированию агрессии России. Далее в сентябре 2022 года ДБР провел у него и его структур обыски по делу рейдерства "Укрбуда", результатом чего стали подозрения 14 участникам преступной группировки, в том числе бывшему директору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде.

Теперь, несмотря на преграды, постоянные угрозы и грязь, дело дошло и до Федотенкова! Благодаря таким кейсам как дело "Укрбуда" – верю, что правоохранительная система Украины живет и будет жить и развиваться. Такими шагами наше Государство подтверждает, что накануне обновления нашей страны каждый инвестор может чувствовать себя защищенным!

– отметил Микитась.

Он объяснил, что этот шаг промежуточный, но очень важный в стратегии возвращения активов "Укрбуда" для достройки его объектов и передачи квартир инвесторам.

"Еще раз неоднократно напомню: мы не нуждаемся в бюджетных средствах или помощи КГГА для достройки квартир – только просим законным способом вернуть наши – укрстроевские активы – этого более чем достаточно! Далее анонсирую в ближайшее время иск в Королевский суд города Лондон с предупредительными арестами активов участников процесса Напомню, 100% "Укрбуда" владел и владеет Лондонская компания Bazert llp. Иск сформирован в КГГА, Киевгорстрой, лиц, которые принимали финансовое участие в рейдерстве "Укрбуда". В Лондонском суде прозвучит много интересных фамилий с подтвержденными личными протоколами и подписями", – резюмировал Максим Микитась.

Напомним, владелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков оказался причастен к финансированию российской агрессии против Украины. Как сообщили в Национальной полиции и исследовали в СМИ еще в июне 2022 года, его компания выводила средства в Россию даже после 24 февраля.