Об этом на пресс-конференции в "Украинских новостях" рассказали представители застройщика.

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"Решением Хозяйственного суда Киева, а также благодаря приказу Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции строительная компания "Укрбуд Девелопмент" возвращена под юридический контроль законных владельцев. Это победа закона и инвесторов! Позади три года с момента рейдерства и преступного грабежа активов "Укрбуда". За это время группой рейдеров во главе с российским ресторатором Дмитрием Федотенковым были украдены активов компании и инвесторов на сотни миллионов, осуществлены десятки заказных кампаний с фейками по законным владельцам и организованы откровенные травли и преследования – в том числе меня и моей семьи, но, как мы неоднократно обещали – "Укрбуд" возвращен! Для меня лично главное сейчас – достройка и передача инвесторам введенных в эксплуатацию квартир, и это будет сделано. В ближайший срок будет собран комитет инвесторов, и мы найдем самые быстрые и безопасные пути решения этого вопроса", – заявил владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Мыкытась.

Представители застройщика "Укрбуд" на пресс-конференции / Фото скриншот с видео

По его словам, у Федотенкова и сообщников уже проведено несколько обысков, по результатам которых установлено, что он во всех делах руководствовался указаниями из россии.

Поэтому мы делаем предположение, что и с "Укрбудом", как с системной компанией, которая оказала значительное социальное влияние на жизнь столицы Украины, была проведена диверсионная работа при поддержке агентов россии,

– подчеркнул Максим Мыкытась.

Что известно о расследовании рейдерского захвата "Укрбуд"

Адвокат Артур Габриелян рассказал подробности расследования рейдерского захвата компании.

"В апреле 2021 года Центральный аппарат ГБР зарегистрировал уголовное производство по рейдерскому захвату в 2019 году. В свою очередь нами были представлены документы, из которых усматривается, что после рейдерства и регистрации компании на подставных лиц генеральным директором Олегом Майбородой и господином Федотенковым было выведено с "Укрбуд" активов более чем на 100 миллионов долларов. Во время следствия подставные лица вернули украденную компанию Мыкытасю, но рейдеры во главе с Федотенковым и Майбородой повторно, а именно в июне 2021 года, на основании поддельных документов оформили компанию на новое подставное лицо. Мы обратились к Антирейдерской комиссии при Минюсте. И приказом министра юстиции от 30 декабря 2021 года был признан факт рейдерства. Однако этот приказ был зарегистрирован только 8 сентября 2022 года – право собственности господина Мыкытася было восстановлено", – сообщил адвокат.

По его словам, 14 сентября 2022 года 13 лицам, включая Олега Майбороду и 9 киевских нотариусов, сообщено о подозрении по факту рейдерства.

Теперь мы приложим усилия, во-первых, для привлечения к ответственности "идейного вдохновителя" рейдерской атаки – Федотенкова. А, во-вторых, для возврата похищенных активов и достройки домов,

– добавил Артур Габриелян.

Какова ситуация с недостроенными ЖК "Укрбуд"

Дмитрий Кравченко, руководителей ФК "Жилье-капитал", выступающей фондом финансирования строительства объектов "Укрбуд", очертил текущую ситуацию со строительством домов компании и назвал причины простоя на ряде жилых комплексов. В частности, подчеркнул, что "Киевгорстрой", который в настоящее время является подрядчиком работ по достройке ЖК застройщика – "Укрстроя", строительства пока фактически не ведет.

Директор ООО "Укрбуд Девелопмент" Сергей Касапский в своей речи призвал руководителей "Киевгорстроя" к сотрудничеству.

"Мы вместе с Финансовой компанией "Жилье-капитал" хотим инициировать встречу как с представителями инвесторов, так и с представителями "Киевгорстроя", а также – органов власти разных уровней, чтобы проговорить алгоритм и сценарий дальнейшей работы нашей компании для того, чтобы она выполнила свои обязательства перед инвесторами и достроила свои жилищные комплексы", – констатировал директор компании.