Про це на пресконференції в "Українських новинах" розповіли представники забудовника.

Варто знати Працював на Росію: поліція викрила Федотєнкова, який "віджав" "Укрбуд" та лишив людей без житла

"Рішенням Господарського суду Києва, а також завдяки наказу Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції будівельну компанію "Укрбуд Девелопмент" повернуто під юридичний контроль законних власників. Це перемога закону й інвесторів! Позаду три роки з моменту рейдерства і злочинного грабунку укрбудівських активів. За цей час групою рейдерів на чолі з російським ресторатором Дмитром Федотєнковим було вкрадено активів компанії та інвесторів на сотні мільйонів, здійснено десятки замовних кампаній з фейками щодо законних власників та організовані відверті цькування й переслідування – в тому числі мене та моєї сім'ї. Але, як ми неодноразово обіцяли – "Укрбуд" повернуто! Для мене особисто головне зараз – добудова та передача інвесторам введених в експлуатацію квартир, і це буде зроблено. В найближчий термін буде зібрано комітет інвесторів, і ми знайдемо найшвидші та найбезпечніші шляхи вирішення цього питання", – заявив власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась.

Представники забудовника "Укрбуд" на пресконференції / Фото скриншот з відео

За його словами у Федотєнкова та спільників вже проведено кілька обшуків, за результатами яких встановлено, що він у всіх справах керувався вказівками з росії.

Тому ми робимо припущення, що і з "Укрбудом", як з системною компанією, яка мала значний соціальний вплив на життя столиці України, була проведена диверсійна робота за підтримки агентів Росії,

– підкреслив Максим Микитась.

Що відомо про розслідування рейдерського захоплення "Укрбуду"

Адвокат Артур Габрієлян розповів подробиці розслідування рейдерського захоплення компанії.

"У квітні 2021 року Центральний апарат ДБР зареєстрував кримінальне провадження щодо рейдерського захоплення у 2019 році. Своєю чергою нами були подані документи, з яких вбачається, що після рейдерства та реєстрації компанії на підставних осіб генеральним директором Олегом Майбородою та паном Федотєнковим було виведено із "Укрбуду" активів на понад 100 мільйонів доларів. Під час слідства підставні особи повернули вкрадену компанію Микитасю, але рейдери на чолі з Федотенковим та Майбородою повторно, а саме в червні 2021 року, на підставі підроблених документів оформили компанію на нову підставну особу. Ми звернулися до Антирейдерської комісії при Мін'юсті. І наказом міністра юстиції від 30 грудня 2021 року було визнано факт рейдерства. Проте цей наказ було зареєстровано тільки 8 вересня 2022 року – права власності пана Микитася було відновлено", – повідомив адвокат.

За його словами, 14 вересня 2022 року 13 особам, включно з Олегом Майбородою та 9 київськими нотаріусами, повідомлено про підозру за фактом рейдерства.

Тепер ми докладемо зусилля, по-перше, для притягнення до відповідальності "ідейного натхненника" рейдерської атаки – Федотєнкова. А, по-друге, – для повернення викрадених активів та добудови будинків,

– додав Артур Габрієлян.

Якою є ситуація з недобудованими ЖК "Укрбуду"

Дмитро Кравченко, керівників ФК "Житло-капітал", яка виступає фондом фінансування будівництва об'єктів "Укрбуду", окреслив поточну ситуацію зі зведенням будинків компанії і назвав причини простою на низці житлових комплексів. Зокрема підкреслив, що "Київміськбуд", який наразі є підрядником робіт по добудові ЖК забудовника – "Укрбуду", будівництва наразі фактично не веде.

Директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Сергій Касапський у своїй промові закликав керівників "Київміськбуду" до співпраці.

"Ми разом з Фінансовою компанією "Житло-капітал" хочемо ініціювати зустріч як з представниками інвесторів, так і з представниками "Київміськбуду", а також – органів влади різних рівнів, щоб проговорити алгоритм і сценарій подальшої роботи нашої компанії для того, щоб вона виконала свої зобов’язання перед інвесторами та добудувала свої житлові комплекси", – констатував директор компанії.