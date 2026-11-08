Почти пятая часть бюджета: Беларусь резко увеличивает расходы на оборону и силовые структуры

В 2027 году белорусский режим планирует направить на оборону, правоохранительные органы и безопасность около 4,32 миллиарда долларов. Это почти 21 % всех бюджетных расходов страны, тогда как общие расходы бюджета должны вырасти лишь на 3,6 %.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сколько Беларусь планирует потратить на силовой аппарат?

Расходы на оборону в 2027 году должны вырасти на 15% – до 1,76 миллиарда долларов. На суды, правоохранительную деятельность и безопасность планируется выделить 2,54 миллиарда долларов, что на 11,5% больше, чем годом ранее.

В частности, Министерство внутренних дел Беларуси получит около 945 миллионов долларов против 856 миллионов годом ранее. Расходы на прокуратуру вырастут на 16,2%, на суды – на 14,7%, на пограничную службу – на 14,4%, а на органы государственной безопасности – на 13%. Пенитенциарная система также получит примерно на 10% больше средств.

Опыт предыдущих лет показывает, что утвержденные суммы не всегда ограничивают реальные расходы силовых структур. В 2021–2025 годах фактические расходы Беларуси на правоохранительную деятельность и безопасность ежегодно превышали первоначальный бюджетный план.

В 2022 году превышение составило около 36 миллионов долларов, а в 2025 году – 82 миллиона долларов. Чаще всего дополнительное финансирование получали органы государственной безопасности: в 2022–2025 годах их фактические расходы в среднем превышали запланированные на 8,6%.

Для сравнения: пограничная служба тратила в среднем на 5% больше, чем предусмотрено первоначальным планом, а Министерство внутренних дел – на 4,5%. Расходы на оборону менялись неравномерно: в 2022 году они превысили план на 26%, тогда как в 2024 и 2025 годах были ниже примерно на 12% и 4% соответственно.

Напомним, Беларусь начала производство реактивные ударные беспилотники-камикадзе "Миротворец", созданных на базе дрона-мишени "Беркут-ВМ". Новые БПЛА уже были замечены на вооружении Ливийской национальной арабской армии, возглавляемой силами фельдмаршала Хафтара.

Базовый "Беркут-ВМ" способен развивать скорость до 400 километров в час, подниматься на высоту до 3 тысяч метров и преодолевать расстояние до 110 километров. Ударная модификация имеет большую дальность полета, однако ее точные характеристики в материале не уточняются. Появление таких беспилотников свидетельствует о том, что Беларусь вышла на рынок производителей реактивных ударных БПЛА и поставляет их в зоны боевых действий, в частности в Африку.

В то же время само появление белорусских "Миротворцев" не означает, что их готовят для ударов по Украине, а подтверждений такого намерения пока нет. Однако развитие белорусского производства реактивных дронов представляет потенциальный риск для Украины, ведь Минск может расширять экспорт таких систем, а их возможное применение против Украины потребовало бы отдельной оценки характеристик и угроз.