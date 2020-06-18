Добивал ногами застреленного: копу, что убил Брукса в Атланте, грозит смертная казнь
Полицейском Ролфи, что убил афроамериканца Брукса в Атланте, 17 июня выдвинули 11 обвинений. По законам штата, в случае признания судом вины копа могут посадить пожизненно или даже казнить. Полиция Атланты в знак протеста прекратила реагировать на экстренные вызовы 911.
Новые детали дела об убийстве афроамериканца в Атланте
Уже бывший офицер полиции Атланты Гаррет Ролфи 17 июня получил 11 обвинений по делу об убийстве при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом рассказали в CNN.
Здесь больше о предыстории Убийство Рейшарда Брукса полицией в Атланте: детали дела
В чем именно обвинили полицейского в Атланте
Уволенного полицейского обвинили в совершении уголовного преступления по 11 статьям. В частности:
- В убийстве путем смертельного выстрела человеку в спину.
- В том, что немотивированно сделал три выстрела, один из которых вообще попал в автомобиль с посторонними людьми.
- В том, что коп добивал ногами 27-летнего Брукса уже после того, как тот упал на землю и боролся за жизнь.
Ролфи добивает ногами уже подстреленного Брукса / Скриншот с видео
Что говорит защита полицейского
Позиция адвокатов полицейских такова:
- Офицер Ролфи, опасаясь за свою безопасность и безопасность гражданских вокруг, выстрелил из служебного оружия "в единственную часть тела мистера Брукса, которая была доступна – спину".
- Офицер Броснан, другой присутствующий тогда коп, может получить обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, однако не признает себя виновным и не хочет быть "свидетелем государства" в деле против Ролфи.
Заметим, ордера на арест обоих – и Ролфи, и Броснана – уже выписали. Пока их попросили добровольно сдаться до вечера четверга, 18 июня.
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Полиция Атланты узнала об обвинении и ордерах на арест Ролфи и Броснана, и уже через несколько часов перестала отвечать на звонки горожан на 911 и выезжать на вызовы.