Поліцейському Ролфі, що вбив афроамериканця Брукса в Атланті, 17 червня висунули 11 обвинувачень. За законами штату, у разі визнання судом провини копа можуть ув'язнити довічно або навіть стратити. Поліція Атланти на знак протесту припинила реагувати на екстрені виклики 911.

Нові деталі справи про вбивство афроамериканця в Атланті

Вже колишній офіцер поліції Атланти Гаррет Ролфі 17 червня отримав 11 обвинувачень у справі про вбивство під час затримання афроамериканця Рейшарда Брукса. Про це розповіли у CNN.

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У чому саме звинуватили поліцейського в Атланті

Звільненого поліцейського звинуватили у скоєнні кримінального злочину за 11 статтями. Зокрема:

У вбивстві шляхом смертельного пострілу людині у спину.

У тому, що невмотивовано зробив три постріли, один з яких взагалі влучив у автомобіль зі сторонніми людьми.

У тому, що коп добивав ногами 27-річного Брукса вже після того, як той впав на землю і боровся за життя.



Ролфі добиває ногами вже підстреленого Брукса / Скриншот із відео

Що каже захист поліцейського

Позиція адвокатів поліцейських така:

Офіцер Ролфі, побоюючись за свою безпеку і безпеку цивільних навколо, вистрелив зі службової зброї "в єдину частину тіла містера Брукса, яка була доступна – спину".

Офіцер Броснан, інший присутній тоді коп, може отримати звинувачення у нападі за обтяжливих обставин, однак не визнає себе винним і не хоче бути "свідком держави" у справі проти Ролфі.

Зауважимо, ордери на арешт обох – і Ролфі, і Броснана – вже виписали. Наразі їх попросили добровільно здатися до вечора четверга, 18 червня.

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Поліція Атланти дізналася про обвинувачення і ордери на арешт Ролфі та Броснана, і вже через кілька годин припинила відповідати на дзвінки містян на 911 та виїжджати на виклики.