Добивав ногами застреленого: копу, що вбив Брукса в Атланті, загрожує страта
Поліцейському Ролфі, що вбив афроамериканця Брукса в Атланті, 17 червня висунули 11 обвинувачень. За законами штату, у разі визнання судом провини копа можуть ув'язнити довічно або навіть стратити. Поліція Атланти на знак протесту припинила реагувати на екстрені виклики 911.
Нові деталі справи про вбивство афроамериканця в Атланті
Вже колишній офіцер поліції Атланти Гаррет Ролфі 17 червня отримав 11 обвинувачень у справі про вбивство під час затримання афроамериканця Рейшарда Брукса. Про це розповіли у CNN.
Тут більше про передісторію Вбивство Рейшарда Брукса поліцією в Атланті: деталі справи
У чому саме звинуватили поліцейського в Атланті
Звільненого поліцейського звинуватили у скоєнні кримінального злочину за 11 статтями. Зокрема:
- У вбивстві шляхом смертельного пострілу людині у спину.
- У тому, що невмотивовано зробив три постріли, один з яких взагалі влучив у автомобіль зі сторонніми людьми.
- У тому, що коп добивав ногами 27-річного Брукса вже після того, як той впав на землю і боровся за життя.
Ролфі добиває ногами вже підстреленого Брукса / Скриншот із відео
Що каже захист поліцейського
Позиція адвокатів поліцейських така:
- Офіцер Ролфі, побоюючись за свою безпеку і безпеку цивільних навколо, вистрелив зі службової зброї "в єдину частину тіла містера Брукса, яка була доступна – спину".
- Офіцер Броснан, інший присутній тоді коп, може отримати звинувачення у нападі за обтяжливих обставин, однак не визнає себе винним і не хоче бути "свідком держави" у справі проти Ролфі.
Зауважимо, ордери на арешт обох – і Ролфі, і Броснана – вже виписали. Наразі їх попросили добровільно здатися до вечора четверга, 18 червня.
Початок історії Поліція у США знову вбила афроамериканця: люди вийшли на протести – відео 18+
Поліція Атланти дізналася про обвинувачення і ордери на арешт Ролфі та Броснана, і вже через кілька годин припинила відповідати на дзвінки містян на 911 та виїжджати на виклики.