После возвращения в Россию: археолог-расхититель будет продолжать незаконные раскопки в Крыму

Российский археолог-расхититель Александр Бутягин заявил, что планирует и в дальнейшем проводить раскопки во временно оккупированном Крыму, несмотря на их незаконность. Возобновление археологических экспедиций на полуострове планируется на лето 2026 года.

Об этом пишет российское пропагандистское медиа "Вести".

Продолжит ли археолог-расхититель раскопки в Крыму?

Археолог Бутягин, которого подозревают в хищении исторических артефактов в оккупированном Крыму, заявил о намерении продолжить археологические экспедиции вблизи оккупированной Керчи.

Напомним, что ранее Польша передала его России в рамках обмена вместо экстрадиции в Украину.

Думаю, что да (вернусь – 24 Канал). Вопрос сейчас стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета, потому что там еще нужно досдать отчеты, а поскольку я вылетел на 5 месяцев, то это большой срок. Думаю, что, возможно, в мое положение войдут люди. И я думаю, что работы должны быть продолжены,

– добавил преступник.

Какие детали дела археолога Бутягина пока известны?

Известно, что 54-летний российский археолог Бутягин, который с 1993 года работает в Эрмитаже, руководил экспедициями в оккупированной ныне Керчи. Раскопки начались еще в конце 90-х годов.

Археолог был задержан в декабре 2025 года в Польше во время его путешествия из Нидерландов на Балканы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности работали по поручению варшавской прокуратуры.

Известно, что Киев обвиняет археолога в незаконном умышленном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекион" во временно оккупированном Крыму. Убытки от работы Бутягина на объекте культурного наследия оценивают в более чем 200 миллионов гривен.

Киев обратился в Польшу с официальным запросом об экстрадиции Бутягина, чтобы привлечь к ответственности за содеянное. Уже в марте варшавский суд признал допустимой экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину.

Впрочем, уже 28 апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что его страна в рамках обмена с Россией отпустила российского археолога Александра Бутягина.

В Офисе Генпрокурора и МИД Украины уже отреагировали на такое решение Польши и заявили, что Киев будет продолжать искать пути для привлечения преступника к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия.