Подробнее о преступлении страны-агрессора рассказали в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал. Информацию о культурных ценностях украинские разведчики публикуют на портале War&Sanctions.

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Россия ворует объекты украинского наследия

Раздел "Похищенное наследие" дополнен информацией о местах нелегальных археологических раскопок, фактах похищения культурных ценностей и противоправных действиях оккупационных властей России на территории Крыма.

К слову, раздел "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions можно посмотреть по ссылке.

Речь идет о преступлениях на таких объектах археологии – "Поселение Артезиан", "Генуэзская крепость Чембало", Южный пригород Херсонеса Таврического.

Кроме этого, обнародована информация о ценностях с территории городища Кадыковское (римский лагерь), на месте которого оккупационная власть Севастополя планирует построить торговый центр, а также об экспонатах, вывезенных агрессором из Национального заповедника "Херсонес Таврический" под прикрытием временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие,

– добавили в ведомстве.

Напомним, во время инженерных работ по созданию фортификационных сооружений на юге Украины 123-я бригада ТрО наткнулась на архаичный могильник. Первой находкой военных стала небольшая коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях.