Крах путинского режима и России не обязательно начнется с проблем в экономике. Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, заметив, что определенные процессы начались еще в 2023 году с марша Пригожина.

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Что повлечет крах России

Триггером для развала страны мог стать мятеж Евгения Пригожина, но этого не произошло. Впрочем стоит понимать, что победа Украины и завершение войны будут означать распад всей империи, которая имеет очень уязвимые места. Главное из них – неспособность пережить военное поражение.

Вся история России связана с тем, что во время военного поражения она всегда разваливалась на куски. Другой вопрос, что на тот момент не существовало такого государства, которое было готово управлять этим процессом и не допустить объединения России в очередную неоимперию,

– подчеркнул Олег Дунда.

Сегодня Украина должна быть лидером этого процесса, а после победы приобщать наших партнеров. Более того, разговоры с представителями США о том, как можно влиять на территорию России, уже ведутся.

Запад осознает, какие угрозы нас ждут, и готов работать в направлении их преодоления.

Что может спровоцировать россиян

Не стоит возлагать все надежды исключительно на экономические процессы внутри России. Они не настолько плохие, как бы нам хотелось. Большее влияние могут иметь так называемый криминалитет и "бароны". Один из примеров – тот же марш Пригожина.

"Мы должны проводить хаотические процессы внутри России, показывать, что московская вертикаль не настолько прочна, а Путин не готов удерживать всю территорию. Тогда начнутся процессы, которые мы хотим видеть в ближайшее время", – подытожил народный депутат.