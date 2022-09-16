Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс. Он пояснил, что значительной частью отдельных стран, которые появятся после распада россии, будут тюркоязычные, и они объединятся с Турцией в ее проекте "тюркский мир".

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Это идея пантюркистов, то есть тех структур в Турции, которые говорят, что в россии очень много тюркоязычных граждан, которые сейчас в значительной степени находятся в плену. То есть россия в свое время их (территории – 24 канал) захватила, "отжав", кстати, в Османской империи. Турция, мне кажется, сейчас думает, как вернуть эти территории,

– предположил Усс.

Что известно о геополитических амбициях Турции

Он отметил, что 2 – 3 года назад на одном из ведущих телеканалов Турции показали карту Евразии с зонами влияния этой страны на долгую перспективу – 2050 год. Там было показано, что Турция будет влиять и на Крым, там татары, и на побережье морей, потому что будут определенные инвестиции туда. Но самое интересное, что там, где сейчас граница Украины и россии, на этой карте появилась граница Украины и Турции.

"Они говорят, что все эти территории, так или иначе, будут под влиянием Турции, особенно Татарстан, Башкортостан, Якутия. То есть очень многим народам россии, которые пока забыли о своей этнической принадлежности, мне кажется, Турция очень быстро напомнит", – говорит главный консультант Института стратегических исследований.

Следовательно, он считает, что больше распада россии ждет даже не Украина, которая заинтересована в этом для собственной безопасности, а Турция, потому что она знает, что делать с этими землями.

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