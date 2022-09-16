Про це 24 каналу розказав головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, що значною частиною окремих країн, які з'являться після розпаду росії, будуть тюркомовні, і вони об'єднаються з Туреччиною у її проєкт "тюркський світ".

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Це ідея пантюркістів, тобто тих структур у Туреччині, які кажуть, що в росії дуже багато тюркомовних громадян, які зараз значною мірою перебувають у полоні. Тобто росія свого часу їх (території – 24 канал) захопила, "віджавши", до речі, в Османської імперії. Туреччина, мені здається, зараз думає, як повернути ці території,

– припустив Ус.

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Він зауважив, що 2 – 3 роки тому на одному з провідних телеканалів Туреччини показали мапу Євразії з зонами впливу цієї країни на довгу перспективу – 2050 рік. Там було показано, що Туреччина буде впливати і на Крим, бо там татари, і на узбережжя морів, бо будуть певні інвестиції туди. Але найцікавіше, що там, де зараз кордон України та росію, на цій мапі з'явився кордон України та Туреччини.

"Вони кажуть, що всі ці території, так чи інакше, будуть під впливом Туреччини, особливо Татарстан, Башкортостан, Якутія. Тобто дуже багатьом народам росії, які поки що забули про свою етнічну приналежність, мені здається, Туреччина дуже швидко нагадає", – каже головний консультант Інституту стратегічних досліджень.

Відтак він вважає, що найбільше розпаду росії чекає навіть не Україна, яка зацікавлена у цьому для власної безпеки, а Туреччина, тому що вона знає, що робити з цими землями.

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