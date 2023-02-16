Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, Россия сейчас не находится на пути к распаду. Однако Владимир Путин многое сделал, чтобы государство наконец-то распалось на части. Одно из главных его "достижений" – демонтаж федеративных отношений в России.
К теме Без тузов в рукавах: Путин вряд ли объявит о шагах по эскалации войны в Украине, – ISW
Какой может быть Россия будущего
Как предположил Преображенский, идеальный сценарий, который хотелось бы многим государствам – парламентская республика с широкой автономностью регионов. А часть отделится в отдельные независимые государства.
Он считает, что в России невозможно установить демократию в ближайшие годы после поражения в войне. Можно было бы договориться с кем-нибудь из местных олигархов, которые держат деньги на Западе, чтобы те постепенно выводили страну из тоталитаризма. Ведь в ближайшие годы после поражения там демократии не построят и есть риск к имперскому ресентименту.
Европе, США и Украине, мне кажется, стоило бы сделать выбор в сторону тех российских сил, которые есть в России, кроме Путина. Прагматический выбор, исходя из принципов, кто обеспечит относительно постепенное движение от тоталитаризма в какую-либо другую сторону,
– заметил Преображенский.
Путин сделал многое, чтобы Россия после него развалилась – Преображенский: смотрите видео
Распад России: коротко
- Западные аналитики считают, что Россия может развалиться в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в материале Financial Times.
- Так, около половины ведущих экспертов по внешней политике предполагают, что Россия распадется до 2033 года. Или же станет государством-неудачником.
- 46% из 167 экспертов, принимавших участие в опросе, считают, что Россия распадется или потерпит провал в ближайшие 10 лет.