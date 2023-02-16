Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его мнению, Россия сейчас не находится на пути к распаду. Однако Владимир Путин многое сделал, чтобы государство наконец-то распалось на части. Одно из главных его "достижений" – демонтаж федеративных отношений в России.

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Какой может быть Россия будущего

Как предположил Преображенский, идеальный сценарий, который хотелось бы многим государствам – парламентская республика с широкой автономностью регионов. А часть отделится в отдельные независимые государства.

Он считает, что в России невозможно установить демократию в ближайшие годы после поражения в войне. Можно было бы договориться с кем-нибудь из местных олигархов, которые держат деньги на Западе, чтобы те постепенно выводили страну из тоталитаризма. Ведь в ближайшие годы после поражения там демократии не построят и есть риск к имперскому ресентименту.

Европе, США и Украине, мне кажется, стоило бы сделать выбор в сторону тех российских сил, которые есть в России, кроме Путина. Прагматический выбор, исходя из принципов, кто обеспечит относительно постепенное движение от тоталитаризма в какую-либо другую сторону,

– заметил Преображенский.

Путин сделал многое, чтобы Россия после него развалилась – Преображенский: смотрите видео

Распад России: коротко