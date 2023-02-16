Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. На його думку, Росія зараз не є на шляху до розпаду. Однак Владімір Путін багато чого зробив, щоб держава зрештою розпалася на частини. Одне з головних його "досягнень" – демонтаж федеративних відносин в Росії.

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Якою може бути Росія майбутнього

Як припустив Преображенський, ідеальний сценарій, який хотілося б багатьом державам – парламентська республіка з дуже широкою автономністю регіонів. А частина – відділиться в окремі незалежні держави.

Він вважає, що в Росії неможливо встановити демократію в найближчі роки після поразки у війні. Можна було б домовитися з кимось із місцевих олігархів, які тримають гроші на Заході, щоб ті поступово виводили країну із тоталітаризму. Адже в найближчі роки після поразки там демократії не побудують і є ризик до імперського ресентименту.

Європі, США та Україні, мені здається, варто було б зробити вибір в бік тих російських сил, які є в Росії, окрім Путіна. Прагматичний вибір, виходячи з принципів, хто забезпечить відносно поступовий рух від тоталітаризму в якийсь інший бік,

– зауважив Преображенський.

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Розпад Росії: коротко