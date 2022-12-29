Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что не стоит ждать, пока в России произойдет демократическая революция. Нам необходимо, чтобы в России началась борьба за активы.
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Российская элита должна показать свое истинное лицо
По его словам, важно, чтобы Пригожин пошел грабить Мордашова (российский миллиардер – 24 канал), а люди Медведева пошли бы вешать Усманова (российский миллиардер – 24 канал), чтобы отобрать у него ценные золотые рудники на Дальнем Востоке.
Нам нужно, чтобы у них начались бандитские разборки,
– заметил он.
По мнению политтехнолога, нужно, чтобы представители российской элиты показали свое настоящее лицо и стали бандитами.
"Тогда нам будет проще с ними воевать и проще с кем-то договариваться. Потому что когда Пригожин захватит Краснодарский край, мы договоримся с ним о разделе государственных границ и остальной этой территории. А он пусть защищает Краснодарский край уже от Орловской области, чтобы она не пробилась на юг", – подчеркнул он.
Шейтельман о деградации российских элит и как это поможет Украине: смотрите видео
Важно, чтобы они еще больше деградировали
Шейтельман отметил, что эти самые бандитские элиты – это люди, контролирующие активы.
Например, сидящий в Кремле Кириенко, он не контролирует активы. Он вроде бы элита, но где-то работает. Ковальчуки, Ротенберги (российские бизнесмены, приближенные к Путину – 24 канал) контролируют какие-то активы. И между ними должна быть война,
– объяснил он.
Политтехнолог уточнил, что война начнется не за то, чтобы свергнуть Путина, или остановить войну, а за физическое владение каким-нибудь угольным комбинатом.
По его словам, не стоит ожидать, что кто-то в стране-агрессоре вдруг что-нибудь осознает и поднимется против власти.
"Важно, чтобы они забыли о том, кто они и где они и еще больше деградировали. Это нам нужно, и в это я верю", – подчеркнул Шейтельман.
Что происходит с росийской элитой
- По словам российского оппозиционера из Германии Игоря Эйдмана После завершения войны против Украины российским элитам, чтобы спасти государство в современных границах, нужно было бы уже сейчас отправить Путина в Гаагу. Обязанности президента страны перешли бы к премьер-министру Михаилу Мишустину.
- В этом году кремлевский диктатор Владимир Путин не будет выступать на пресс-конференции. Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что есть конспирологическая теория по ее отмене – якобы русская элита тестирует реакцию глубинного российского народа на отсутствие царя в эфире.
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