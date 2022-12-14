Пустить двойника – не проблема. Более того, мы прекрасно понимаем, что пресс-конференция президента России – это не пресс-конференция президента Украины. Есть список вопросов и ответов, все срежиссировано и организовано. Об этом 24 канала сказал военный ВСУ Кирилл Сазонов.

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Ситуация ужасная

По словам военнослужащего, всем видно, что ситуация очень плохая – и с экономикой, и с мобилизацией, и с войной в Украине, с международной изоляцией, и с дипломатией.

Потому никакие заготовленные вопросы и ответы не спасают. Действительно сказать нечего, поэтому приходится молчать,

– отмечает военнослужащий.

Впрочем, добавляет он, есть конспирологическая теория, что русская элита тестирует реакцию глубинного русского народа на отсутствие царя в эфире. "Будут ли переживать, расстраиваться, скучать – или всем пофиг. Если пофиг, значит можно его изымать из обращения как ветхую купюру", – подытожил Сазонов.

Путин изолируется в бункере